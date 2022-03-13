Son dakika haberleri... Adana'da babanın öldüğü, kızının yaralandığı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişiyi otomobilinde silahla öldürüp kızını yaraladıkları öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Toros Mahallesi'nde 6 Şubat'ta Kaya Erkara'nın (37) otomobilinde silahla öldürüldüğü, kızı B. Erkara'nın (6) yaralandığı saldırıyla ilgili Mersin'de yakalanan Hikmet D. ve Hilmi G'nin Adana Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen iki zanlı adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda 6 Şubat'ta kızı B. Erkara'nın da bulunduğu 01 AGC 447 plakalı otomobiliyle evine giden Kaya Erkara, konutlarının olduğu siteye aracıyla girdiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmiş, kızı kolundan yaralanmıştı. Saldırının firari zanlıları Hikmet D, Hilmi G. ve Mustafa O'nun Mersin'in Mezitli ilçesindeki apartmanda saklandıkları tespit edilmişti. 7 Mart'ta özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda Hikmet D. ve Hilmi G. yakalanmış, ateşle karşılık veren Mustafa O'nun başına ateş açarak intihar ettiği belirlenmişti. Evde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.