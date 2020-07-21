Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
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Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı

Adana'da bıçaklı kavgayla ilgili dava için adliyeye gelen taraflar arasında kan aktı. Taraf yakınlarından 2 kişi, davalı oldukları baba-kıza adliye girişinde tabancayla ateş etti. Baba-kızın da aralarında bulunduğu 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

21.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:02

Adana Adliyesi'nde görülecek 'yaralama' davası öncesinde, taraf yakınlarından 2 kişi, X-Ray cihazı girişinden, adliye içerisinde bekleyen karşı taraftaki baba-kıza ateş açtı. Olayda, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralanırken, saldırganlardan biri yakalandı, diğeri ise aranıyor.

Olay, saat 10.30 sıralarında Adana Adliyesi'nde meydana geldi. Geçen aylarda Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavga ile ilgili açılan davanın bugünkü duruşması öncesi taraflar adliye önüne geldi.

Adana Adliyesi'nde silahlı saldırı: 3'ü çocuk, 6 yaralı

SİLAHI BİR ANDA ATEŞLEDİ

Taraf yakınlarından A.G. ile adı öğrenilemeyen bir kişi, X-Ray cihazının girişinden adliye içinde bekleyen karşı taraf olan baba-kıza tabancayla ateş etti. Olayda, isimleri öğrenilemeyen baba-kızın da aralarında bulunduğu 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine adliyeye çok sayıda takviye ekip ile ambulans sevk edildi.

Adana Adliyesi'nde silahlı saldırı: 3'ü çocuk, 6 yaralı

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Adliye içinden sedyeyle ambulansa taşınan yaralılar, çevredeki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Saldırganlardan A.G. yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan diğer şüpheli aranıyor.

Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
COŞKUN ÇAKIROĞLU: Tahmin edin neresi evet doğru cevap oksijen israfı memleket,ülkede 80 şehir vardır 02 ile başlar
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İDİL: bütün pislikler nedense burdan çıkıyor neden insan değilsiniz de ondan.
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