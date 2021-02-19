Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına sivil anayasayla girmeyi planlıyoruz (2)

BAKAN GÜL: MİLLETİMİZİN DUASINDAN BAŞKA HİÇBİR GÜZELLİK YOKTUR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya Valiliği ve Sakarya Adliyesi'ni ziyaret ettikten sonra Bosnalı Hacı Mehmet Çalışkan Camii'ne gelerek cuma namazını kıldı. Bakan Gül daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile görüşen Bakan Gül, "Hayatın en büyük anlamlarından birisi millete hizmet etmektir. Bizim siyasetimizin anlamı da anlayışı da Allah'ın rızası, milletin duasıdır. Milletimizin duasından başka hiçbir güzellik yoktur. Rabbim milletimize mahcup olmadan hizmet yapmayı nasip etsin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR