Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına sivil anayasayla girmeyi planlıyoruz (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına sivil anayasayla girmeyi planlıyoruz (2)

19.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:36
Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına sivil anayasayla girmeyi planlıyoruz (2)

Edinilen son dakika haberine göre BAKAN GÜL: MİLLETİMİZİN DUASINDAN BAŞKA HİÇBİR GÜZELLİK YOKTURAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya Valiliği ve Sakarya Adliyesi'ni ziyaret ettikten sonra Bosnalı Hacı Mehmet Çalışkan Camii'ne gelerek cuma namazını kıldı.

BAKAN GÜL: MİLLETİMİZİN DUASINDAN BAŞKA HİÇBİR GÜZELLİK YOKTUR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya Valiliği ve Sakarya Adliyesi'ni ziyaret ettikten sonra Bosnalı Hacı Mehmet Çalışkan Camii'ne gelerek cuma namazını kıldı. Bakan Gül daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile görüşen Bakan Gül, "Hayatın en büyük anlamlarından birisi millete hizmet etmektir. Bizim siyasetimizin anlamı da anlayışı da Allah'ın rızası, milletin duasıdır. Milletimizin duasından başka hiçbir güzellik yoktur. Rabbim milletimize mahcup olmadan hizmet yapmayı nasip etsin" dedi.


Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına sivil anayasayla girmeyi planlıyoruz (2)
Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına sivil anayasayla girmeyi planlıyoruz (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Hulusi Akar Kadir Topbaş Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına sivil anayasayla girmeyi planlıyoruz (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 16:50:06. #1.15#
title