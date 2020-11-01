Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'deki deprem) Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz...
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Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'deki deprem) Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz...

01.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:20
Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'deki deprem) Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'deki deprem) Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan

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