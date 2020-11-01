Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'deki deprem) Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz...
01.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:20
Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'deki deprem) Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'deki deprem) Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan