Acının fotoğrafı! 8 aylık bebeğini yatağında ölü bulan anne gözyaşlarına boğuldu
Antalya'da bir anne, 8 aylık erkek bebeğini sabah uyanınca yatağında cansız buldu. Oğlunun ölüm haberini alan anne gözyaşlarına boğuldu.
Saat 09.30 sırasında Kepez İlçesi Barış Mahallesi 2900 Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde anne Zeynep Kabaoğlu, sabah uyandığında 8 aylık oğlu Berk Atlas'ın hareket etmediğini gördü.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Anne durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğinin ölüm haberini alan anne Zeynep Kabaoğlu, gözyaşlarına boğuldu.
KESİN ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLECEK
Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAZİ TAŞ