Acının fotoğrafı! 8 aylık bebeğini yatağında ölü bulan anne gözyaşlarına boğuldu
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Acının fotoğrafı! 8 aylık bebeğini yatağında ölü bulan anne gözyaşlarına boğuldu

22.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:35

Antalya'da bir anne, 8 aylık erkek bebeğini sabah uyanınca yatağında cansız buldu. Oğlunun ölüm haberini alan anne gözyaşlarına boğuldu.

Saat 09.30 sırasında Kepez İlçesi Barış Mahallesi 2900 Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde anne Zeynep Kabaoğlu, sabah uyandığında 8 aylık oğlu Berk Atlas'ın hareket etmediğini gördü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Anne durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğinin ölüm haberini alan anne Zeynep Kabaoğlu, gözyaşlarına boğuldu.

Acının fotoğrafı! 8 aylık bebeğini yatağında ölü buldu

KESİN ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLECEK

Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acının fotoğrafı! 8 aylık bebeğini yatağında ölü buldu
Acının fotoğrafı! 8 aylık bebeğini yatağında ölü bulan anne gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAZİ TAŞ

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