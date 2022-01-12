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Son dakika haberleri | Acil çıkışa park edilen araçlar itfaiyeyi geciktirdi

Son dakika haberleri | Acil çıkışa park edilen araçlar itfaiyeyi geciktirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerinden çıkan soba dumanı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerinden çıkan soba dumanı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İtfaiyenin giriş yapacağı acil çıkış alanının önüne park edilen araçlar ise ekiplerin bölgeye geç ulaşmasına sebep oldu.

Olay, Gebze'nin Hacı Halil Mahallesi 1215 Sokak üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş hanında bulunan bir dükkan içerisinde sobanın kapağının açık bırakılması üzerine iş hanını duman sardı. Dumanları gören vatandaşlar yangın çıktığını düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, bölgeye girebilmek için kullanacakları acil çıkış alanının önüne araçların park edildiğini görünce, güzergahlarını değiştirerek olay yerine daha çok daha uzak bir noktadan giriş yaptı. Ekiplerin çalışmalarıyla birlikte duman iş hanından tahliye edildi. - KOCAELİ

Son dakika haberleri | Acil çıkışa park edilen araçlar itfaiyeyi geciktirdi

Son dakika haberleri | Acil çıkışa park edilen araçlar itfaiyeyi geciktirdi

Son dakika haberleri | Acil çıkışa park edilen araçlar itfaiyeyi geciktirdi

Son dakika haberleri | Acil çıkışa park edilen araçlar itfaiyeyi geciktirdi

Son dakika haberleri | Acil çıkışa park edilen araçlar itfaiyeyi geciktirdi

Son dakika haberleri | Acil çıkışa park edilen araçlar itfaiyeyi geciktirdi

Son dakika haberleri | Acil çıkışa park edilen araçlar itfaiyeyi geciktirdi

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