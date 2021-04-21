Son dakika haberleri: ABD polisi 15 yaşındaki siyahi genç kızı öldürdü
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Son dakika haberleri: ABD polisi 15 yaşındaki siyahi genç kızı öldürdü

Son dakika haberleri: ABD polisi 15 yaşındaki siyahi genç kızı öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre ABD'nin Ohio eyaletinde polis 15 yaşındaki siyahi bir genç kızı öldürürken, olay anına dair polisin vücut kamerası görüntüleri yayınlandı.

ABD'nin Ohio eyaletinde polis 15 yaşındaki siyahi bir genç kızı öldürürken, olay anına dair polisin vücut kamerası görüntüleri yayınlandı.

ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan Colombus kentinde, bir kişiye bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen 15 yaşındaki siyahi Makiyah Bryant, polis tarafından vurularak öldürüldü. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, polis ekibi dün yerel saatle 15.45 sıralarında bıçaklı saldırı ihbarı üzerine kentin Legion Lane bölgesine geldi. Makiyah'nın elinde bıçak olduğunu gören bir polis memurunun bıçağı indirmesini istemeden genç kıza ateş açtığı öne sürüldü. Polisin toplamda 4 el ateş etmesi sonucu Makiyah, hayatını kaybetti.

Siyahi gencin ölümünün ardından Colombus sakinleri sokağa indi. Polis merkezi önünde toplanan protestocular, polis şiddetine karşı gösteri düzenledi. Öfkeli protestocular, polis ve belediye başkanından olay anına dair vücut kamerası görüntülerinin yayınlamasını talep etti. Colombus polisi, olay anına dair polisin vücut kamerası görüntülerini yayınlandı. Görüntülerde bir evin ön bahçesinde tartışma olduğu, Makiyah'ın da tartıştığı kişinin üstüne yürürken elinde bıçak olduğu görülüyor. Polis memurunun, Makiyah'ı vurmadan önce birkaç defa silahını indirmesi için bağırdığı da duyuluyor.

Öte yandan Makiyah Bryant'ın teyzesi Hazel Bryant, siyahi genç kızın tacize uğraması nedeniyle elinde bıçak olduğunu iddia ederek, polisi arayan kişinin de Makiyah olduğunu öne sürdü. Yerel medyada çıkan haberlerde bir görgü tanığının da "biri üzerine atlamaya çalıştığı" için Makiyah'ın elinde bıçak olduğunu söylediği aktarıldı.

Belediye Başkanı'ndan "sakin kalma" çağrısı

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yetkililer yerel halka sakin kalmaları çağrısında bulundu. Columbus Belediye Başkanı Andrew Ginther, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu öğleden sonra genç bir kadın trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Tüm detayları bilmiyoruz, olay anına dair polisin vücut kamerası görüntüleri var. En kısa zamanda gözden geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ohio Soruşturma Bürosu (BCI) olay yerinde bağımsız bir soruşturma yürütüyor. Elimize ulaşır ulaşmaz bilgileri paylaşacağız. Bölge sakinlerinin sükunetlerini korumasını ve BCI'nın gerçekleri bir araya getirmesine izin vermelerini istiyorum" ifadelerini kullandı. - OHIO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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