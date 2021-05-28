Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Anıtkabir'i ziyaret etti
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Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Anıtkabir'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve beraberindekilerin Anıtkabir'e gelişi Mozoleye çelenk sunulması Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanması ANKARA - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Anıtkabir'i ziyaret etti.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve beraberindekilerin Anıtkabir'e gelişi

Mozoleye çelenk sunulması

Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanması ANKARA - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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