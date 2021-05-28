Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve beraberindekilerin Anıtkabir'e gelişi Mozoleye çelenk sunulması Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanması ANKARA - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Anıtkabir'i ziyaret etti.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve beraberindekilerin Anıtkabir'e gelişi
Mozoleye çelenk sunulması
Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanması ANKARA - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz