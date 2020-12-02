Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 276 bin 679'a yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 276 bin 679'a yükseldi

02.12.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:37
Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 276 bin 679'a yükseldi

Son dakika habere göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276 bin 679'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276 bin 679'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 276 bin 679 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 14 milyon 108 bin 606 kişiye ulaştı. Ülkede, 8 milyon 333 bin 255 kişinin iyileştiği ve 5 milyon 498 bin 372 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

'Bazılarının kan tepesine fışkıracak' deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
"Bazılarının kan tepesine fışkıracak" deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı
Salgının merkez üssünde virüs kontrolden çıktı! Dakikada iki kişi hayatını kaybediyor
Salgının merkez üssünde virüs kontrolden çıktı! Dakikada iki kişi hayatını kaybediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi | ABD'de koronavirüs aşısı önceliği haftaya belli olacak
Son dakika haberi | ABD'de koronavirüs aşısı önceliği haftaya belli olacak
Covid-19: ABD'de yeni cep telefonu uygulaması son 2 hafta koronavirüs taşıyanların yakınında bulunanlara uyarı gönderiyor
Covid-19: ABD'de yeni cep telefonu uygulaması son 2 hafta koronavirüs taşıyanların yakınında bulunanlara uyarı gönderiyor
Son dakika dünya: ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Azar'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Son dakika dünya: ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Azar'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Osman Kavala Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır
Magazin Hadise Alişan Sezen Aksu Demet Akalın
Spor Fuat Çapa Caner Erkin Mbaye Diagne Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Rusya Aralık Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 276 bin 679'a yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 16:41:03. #1.14#
title