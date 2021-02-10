Son dakika haberleri | ABD'de idamını bekleyen mahkum Kovid-19'dan öldü
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Son dakika haberleri | ABD'de idamını bekleyen mahkum Kovid-19'dan öldü

10.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:11
Son dakika haberleri | ABD'de idamını bekleyen mahkum Kovid-19'dan öldü

Son dakika gelişmesine göre ABD'nin Texas eyaletinde, hakkındaki idam kararının infazını bekleyen mahkumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğü bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletinde, hakkındaki idam kararının infazını bekleyen mahkumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğü bildirildi.

Avukat Jeremy Schepers, 27 yıl önce, müvekkili Jorge Villanueva'nın (66) Texas'ın Houston kentinde, 77 yaşındaki bir kadına tecavüz etmek, şiddet uygulamak ve daha sonra boğarak öldürmekle suçlanarak idama mahkum edildiğini söyledi.

Schepers, karaciğer kanseri tedavisi gören müvekkiline yakın zamanda Kovid-19 tanısı konulduğunu ifade etti.

Villanueva'nın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirten Schepers, hastane kayıtlarına göre müvekkilinin Kovid-19 nedeniyle öldüğünü aktardı.

Soruşturma açıldı

Teksas Ceza Adaleti Bölümü Sözcüsü Jeremy Desel, Villanueva'nın 6 Şubat'ta Galveston Hastanesinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Desel, Villanueva'nın ölümüyle ilgili soruşturma açıldığını belirtti.

2 binin üzerinde mahkum Kovid-19'dan öldü

Associated Press ve Marshall Projesi ortaklığında yapılan incelemede, ülkedeki eyalet ve federal cezaevlerinde bulunan mahkumlardan en az 2 bin 359'unun Kovid-19 nedeniyle öldüğü kaydedildi.

Texas'ta ise 187 mahkum Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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