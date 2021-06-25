Son dakika haberleri | 8 üniversiteye 10 fakülte kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
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Son dakika haberleri | 8 üniversiteye 10 fakülte kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

Son dakika haberleri | 8 üniversiteye 10 fakülte kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 8 üniversiteye 10 yeni fakülte kuruldu.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 8 üniversiteye 10 yeni fakülte kuruldu. 6 üniversitedeki 4 yüksekokul ile 5 fakülte ise kapatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine Diş Hekimliği Fakültesi, Fenerbahçe Üniversitesine Eczacılık Fakültesi, Bayburt Üniversitesine Spor Bilimleri Fakültesi, Bingöl Üniversitesine Spor Bilimleri Fakültesi, Işık Üniversitesine Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesine Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İstinye Üniversitesine Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Kararla birlikte, Bayburt Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fen- Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Fen- Edebiyat Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kapandı.Işık Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ise Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi adı altında birleştirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Arnavutluk Cumhuriyeti'nde akademik birim kuruldu.

Kararların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 39'uncu ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddeleri gereğince verildiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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