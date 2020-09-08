Son dakika haberleri | 40 kişiyle sosyal mesafesiz minibüs yolculuğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | 40 kişiyle sosyal mesafesiz minibüs yolculuğu

Son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, minibüs, otobüs ve işçi servislerine yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri | 40 kişiyle sosyal mesafesiz minibüs yolculuğu
08.09.2020 19:34 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:38

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, minibüs, otobüs ve işçi servislerine yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, 25 kişilik oturma grubu bulunan bir minibüs içerisinde toplam 40 yolcu taşıyarak bulaş riskini artıran sürücüye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir" açıklamasının ardından harekete geçti. İlçe merkezinde bulunan ana duraklarda denetim yapan ekipler, koronavirüs tedbirlerine uymayan minibüslerdeki yolcuları indirdi. Minibüslerin içerisini hınca hınç dolduran ve ayakta yolcu taşıyan sürücülere ise ceza işlemi uygulandı.

OTOBÜSTEN 40 KİŞİ ÇIKTI

Denetim sırasında ekiplerin durdurduğu bir minibüste ayakta 15 yolcuyla birlikte oturan 25 yolcu görüldü. Toplam 40 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Polis ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mansur Yavaş Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Evgar Metin Özülkü Ozan Çolakoğlu
Spor Jose Sosa Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Ricardo Quaresma
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | 40 kişiyle sosyal mesafesiz minibüs yolculuğu - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 19:38:48. #1.14#
title