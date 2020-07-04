Son dakika haberleri | 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (12)
Son dakika haberine göre 2 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİHendek'te, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen 2 kişinin daha kimliği belirlendi.
04.07.2020 19:48 | Son Güncelleme: 04.07.2020 20:05
2 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Hendek'te, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen 2 kişinin daha kimliği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve Halis Yılmaz olduğu tespit edildi. Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz, olayın ardından fabrikaya gelmiş, oğlu Halis Yılmaz'ın durumunu öğrenmeye çalışmıştı.
Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya),
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Kaynak: DHA