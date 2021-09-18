Son dakika haberleri: 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Haberler
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Son dakika haberleri: 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

AA / Ahmet Özler - Haberler | Kültür Sanat
Son dakika haberleri: 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Son dakika kültür sanat haberi: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamındaki Belgesel Film Yarışması'nda dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamındaki Belgesel Film Yarışması'nda dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, profesyonel film kategorisinde Ulaş Tosun'un "Merhaba Canım" eseri "En İyi Film" seçildi.

Profesyonel film kategorisinde "Jüri Özel Ödülü" ise Aleksei Golovkov'un "When the Snow Melts Down" isimli filmine verildi.

Amatör film kategorisinde "En İyi Belgesel Film Ödülü"nü Yasin Serindere'nin "Kanalı Beklerken" eseri aldı.

Aynı kategoride "Jüri Özel Ödülü"ne Begüm Aksoy'un "Smirna'nın Çukuru" filmi, "Süha Arın Özel Ödülü"ne ise Celeste Galliot-Dollet'in "Beautiful Remains" filmi layık görüldü.

Serbest kategoride, "En İyi Belgesel Ödülü"ne Neşe Uğur Nohutçu'nun "Töz" eseri, "Jüri Özel Ödülü"ne ise Ahmet Keçili'nin "Seval" filmi değer bulundu.

"Belgesel Film Yapım Destek Ödülü"nü Göksel Tuzun'un "Hüseyin ve Fatma Şimdi Oturum Açtı" eseri aldı.

Fotoğraf yarışmasında birincilik ödülü Levent Ateş'e, ikincilik ödülü Hamed Asgharzadeh Marghmaleki'ye, üçüncülük ödülü Musa Talaşlı'ya ve "Hüseyin Karataş Safranbolu Özel Ödülü" İsa Cıda'ya verildi.

"Sinema Onur Ödülü"ne araştırmacı, sinema yazarı, eleştirmen, arşivci ve eğitimci Burçak Evren, "Belgesel Sinema Emek Ödülü"ne ise yönetmen Hakan Aytekin ve akademisyen-yönetmen Özcan Gürbüz layık görüldü.

Dereceye girenlere ödülleri, Festival Komitesi ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile protokol üyeleri tarafından verildi.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Haberler
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