Son dakika haberleri... 2 doz aşı olana sakal tıraşı bedava
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Son dakika haberleri... 2 doz aşı olana sakal tıraşı bedava

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | Sağlık

Son dakika haberi... 2 doz aşı olana sakal tıraşı bedava Adana'da bir berber artan korona virüs vakalarına dikkat çekmek ve kapanmamak için 2 doz aşı olduğunu belgeleyene sakal tıraşını ücretsiz yapıyor Adana'da bir berber artan korona virüs vakalarına dikkat çekmek ve kapanmamak için 2 doz aşı olduğunu...

2 doz aşı olana sakal tıraşı bedava

Adana'da bir berber artan korona virüs vakalarına dikkat çekmek ve kapanmamak için 2 doz aşı olduğunu belgeleyene sakal tıraşını ücretsiz yapıyor

ADANA - Adana'da bir berber artan korona virüs vakalarına dikkat çekmek ve kapanmamak için 2 doz aşı olduğunu belgeleyene sakal tıraşını ücretsiz yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte korona virüste yakalananların sayısının 19 bin 557 olurken 245 hayatını kaybetti. Adana'da Ahmet Ocak isimli bir berber ise vakaların artmasından dolayı vatandaşları aşı olmaya ikna etmek için kampanya başlattı. Ocak, kampanyada iki doz aşı olduğunu belgeleyene sakal tıraşını bedava yaptı. Berberin vitrininde bu ilanı gören vatandaşlar berbere akın etti.

Duhan Doğan isimli bir genç 6 aydır sakal tıraşı olmadığını söyleyerek cep telefonundan hayat eve sığar uygulamasından 2 doz aşı olduğunu gösterip tıraş oldu. Ocak, virüs nedeniyle 2 ay kapandıkları o dönem ekonomik olarak çok zorluk yaşadıklarını belirterek, "Bir daha kapanmamak ve o zor günlere geri dönmemek için herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Virüsü yenmenin tek çaresi aşı olmak. Bu nedenle bu kampanyayı başlattım. İnşallah bu kampanya herkese örnek olur" dedi. Doğan ise kampanyayı görünce 6 ay sonra tıraş olmaya karar verdiğini herkesin aşı olması gerektiğini söyledi.

Son dakika haberleri... 2 doz aşı olana sakal tıraşı bedava
Son dakika haberleri... 2 doz aşı olana sakal tıraşı bedava
Son dakika haberleri... 2 doz aşı olana sakal tıraşı bedava
Son dakika haberleri... 2 doz aşı olana sakal tıraşı bedava

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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