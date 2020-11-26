15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babas: "Ağırlaştırılmış müebbet almalarının hiçbir ehemmiyeti yok. Meclisteki terör sevicileri, o hainler bizi...
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15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babas: "Ağırlaştırılmış müebbet almalarının hiçbir ehemmiyeti yok. Meclisteki terör sevicileri, o hainler bizi...

26.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:42

15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babas: "Ağırlaştırılmış müebbet almalarının hiçbir ehemmiyeti yok. Meclisteki terör sevicileri, o hainler bizi kahrediyor" 15 Temmuz hain darbe gecesinde Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan özel harekat polisi Cennet Yiğit'in...

15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babas: "Ağırlaştırılmış müebbet almalarının hiçbir ehemmiyeti yok. Meclisteki terör sevicileri, o hainler bizi kahrediyor"

KAYSERİ - 15 Temmuz hain darbe gecesinde Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan özel harekat polisi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, hain kalkışmada Ankara'yı bombalayan pilotların aldığı cezaya ilişkin, "Ağırlaştırılmış müebbet almalarının hiçbir ehemmiyeti yok. Meclisteki terör sevicileri, o hainler bizi kahrediyor" dedi.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da yapılan hain kalkışmada Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan komiser Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, Akıncı Üssü davasında Ankara'yı bombalayan pilotların 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet cezası almasına ilişkin konuştu. Yiğit, "79'ar kez ağırlaştırılmış hapis cezaları almaları veya 179 kez ağırlaştırılmış hapis cezaları almaları samimi söylüyorum hiçbir ehemmiyeti yok. Bu vatana ihanet edenlerin cezalarını Türk yargısı veriyor. Bizleri tabi ki memnun ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Bu vatana hizmet eden, devleti yöneten herkesten Allah razı olsun. Esas önemli olan bu FETÖ'cü ve PKK'lı hainlerin arkasındaki güçtür. Teröristleri yönetenler mecliste duruyor. Birileri bu hain kalkışmayı itibarsızlaştırmak için her türlü şeyleri söylüyorlar. Bizler bu namussuzların kimlerden güç aldığını çok iyi biliyoruz. Meclisteki bu terör sevicilerinin, teröristlere destek olanlarında kimlerden güç aldığını bu imanlı Türk milleti çok iyi biliyor. Onun için meclisteki bu terör yandaşlarının cezalandırılmaları lazım. Biz bu vatana bir evlat verdik. Binlerce evlat vermeye hazırız. Bunlar bizi üzmüyor. Bu vatan için Çanakkale'de, istiklal harbinde, Sarıkamış'ta yüzbinlerce şehit verdik. Bunlarda vatan evladı. Biz 15 Temmuz'da 251 şehit verdik. Çok ucuz atlattık. Allah korusun 250 bin şehitte verebilirdik, 2.5 milyon şehitte verebilirdik. Bu vatana feda olsun. Hepimiz şehit adayıyız. Meclisteki terör sevicileri, o hainler bizi kahrediyor. Yoksa f-16 pilotları ağırlaştırılmış müebbet almışlar, sivil imamlar ağırlaştırılmış müebbet almışlar. Vallahi bunlar bizi tatmin etmiyor. Esas bu vatana ihanet edenlerin dağdaki çobanından en üstteki FETÖ denen alçağa kadar hepsi temizlenmesi lazım. Bu milletin feraseti ve imanı bunları yok etmeye muktedirdir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Rabbim bu vatanı yönetenlere güç ve kuvvet versin. Onların işi gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı.

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Yiğit, "Cumhurbaşkanımız o hain kalkışmaya göğsünü siper edip meydanlara çıktığında birileri belediye başkanlarının evinde ayak ayak üstünde kahvesini yudumlayıp ellerini ovuşturarak bu hain kalkışmanın gerçekleşmesini istiyordu. Rabbim onlara bu fırsatı vermedi, vermeyecekte. Hepimiz bunun bilincindeyiz" dedi.

15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babas: 'Ağırlaştırılmış müebbet almalarının hiçbir ehemmiyeti yok. Meclisteki terör sevicileri, o hainler bizi...
15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babas: 'Ağırlaştırılmış müebbet almalarının hiçbir ehemmiyeti yok. Meclisteki terör sevicileri, o hainler bizi...
15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babas: 'Ağırlaştırılmış müebbet almalarının hiçbir ehemmiyeti yok. Meclisteki terör sevicileri, o hainler bizi...
15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babas: 'Ağırlaştırılmış müebbet almalarının hiçbir ehemmiyeti yok. Meclisteki terör sevicileri, o hainler bizi...
15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babas: 'Ağırlaştırılmış müebbet almalarının hiçbir ehemmiyeti yok. Meclisteki terör sevicileri, o hainler bizi...
15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babas: 'Ağırlaştırılmış müebbet almalarının hiçbir ehemmiyeti yok. Meclisteki terör sevicileri, o hainler bizi...
15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babas: 'Ağırlaştırılmış müebbet almalarının hiçbir ehemmiyeti yok. Meclisteki terör sevicileri, o hainler bizi...
15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babas: 'Ağırlaştırılmış müebbet almalarının hiçbir ehemmiyeti yok. Meclisteki terör sevicileri, o hainler bizi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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