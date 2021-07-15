Son dakika haberleri: 15 Temmuz şehidi polis memuru Fatih Dalgıç için mezarı başında anma (2)
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Son dakika haberleri: 15 Temmuz şehidi polis memuru Fatih Dalgıç için mezarı başında anma (2)

Son dakika haberleri: 15 Temmuz şehidi polis memuru Fatih Dalgıç için mezarı başında anma (2)
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KÜTAHYA'DA ANMA PROGRAMIKütahya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Hava Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaret edildi.

KÜTAHYA'DA ANMA PROGRAMI

Kütahya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Hava Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitlerin kabirleri tek tek ziyaret edilerek, çiçekler bırakıldı. Ziyaretlere Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Şehitlikteki programın ardından Eskişehir yolunun 13'üncü kilometresinde oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,


Son dakika haberleri: 15 Temmuz şehidi polis memuru Fatih Dalgıç için mezarı başında anma (2)
Son dakika haberleri: 15 Temmuz şehidi polis memuru Fatih Dalgıç için mezarı başında anma (2)
Son dakika haberleri: 15 Temmuz şehidi polis memuru Fatih Dalgıç için mezarı başında anma (2)
Son dakika haberleri: 15 Temmuz şehidi polis memuru Fatih Dalgıç için mezarı başında anma (2)
Son dakika haberleri: 15 Temmuz şehidi polis memuru Fatih Dalgıç için mezarı başında anma (2)
Son dakika haberleri: 15 Temmuz şehidi polis memuru Fatih Dalgıç için mezarı başında anma (2)
Son dakika haberleri: 15 Temmuz şehidi polis memuru Fatih Dalgıç için mezarı başında anma (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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