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Son dakika haberleri... 13 gündür kayıp Barış, ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı, Ramazan Çetin - Güncel
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Son dakika haberleri... 13 gündür kayıp Barış, ölü bulundu

Son dakika haberler... DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde ailesinin 1 Şubat'ta kayıp ihbarında bulunduğu Barış Özbek'in (19) cesedi bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde ailesinin 1 Şubat'ta kayıp ihbarında bulunduğu Barış Özbek'in (19) cesedi bulundu. Özbek'in düştüğü ve başını kaya parçasına çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat'ta ailesinin yanına gitmek için otobüsle Denizli'nin Çameli ilçesine gelen manav dükkanı çalışanı Barış Özbek eve gitmedi. Özbek'ten haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

CANSIZ BEDENİ KAYBOLDUĞU NOKTADAN 1,5 KM İLERİDE BULUNDU

Jandarma ve AFAD ekipleri, Özbek'in otobüsten indiği Kirazlıyayla Mahallesi'ndeki ormanda arama çalışması başlattı. Ekipler, termal dron ile de arama yaptı. Bu sabah Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özbek'in kaybolduğu noktadan yaklaşık 1,5 kilometre ileride cesedini buldu.

DENGESİNİ KAYBEDİP BAŞINI KAYAYA ÇARPMIŞ

Özbek'in cesedi, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İncelemede Özbek'in yürürken dengesini kaybedip, başını kaya parçasına çarpması sonucu öldüğü belirlendi.

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Barış Özbek, Hisarcık, Denizli, Çameli, Güncel, Haberler

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