Son dakika haberleri... 120 kilometre hızla motosikletin üzerine yattı, ölüme meydan okudu Bursa'da otoyol üstünde, ölüme meydan okuyup yatarak motosiklet süren şahıs, görenleri şaşkınlığa uğrattı. Kendisinin ve çevresindekilerin canını hiçe sayarak 120 kilometre sürat ile yoluna devam eden şahıs, bu şekilde yaklaşık 100 kilometre yol aldı.

Bursa'da otoyol üzerinde seyir halindeki sürücüler, yatarak motosiklet kullanan sürücüyü görerek hayretler içinde kaldı. 120 kilometre hızla, yaklaşık 100 kilometre yol giderek hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye atan sürücü 'pes' dedirtti.

Olay, Bursa-İzmir yolunda meydana geldi. Ölümü göze alarak motosikletin üzerine yatarak ilerleyen bir sürücü, yürekleri ağızlara getirdi.

YAPTIKLARI 'PES' DEDİRTTİ

Tehlikeli yolculuğunu 100 kilometre devam ettiren motosiklet sürücüsünü ve arkadaşını gören bir araç sürücüsü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında ilerleyen sürücünün hem trafikte araçları, hem de kendini tehlikeye atması 'pes' dedirtti.

Ölüme adeta meydan okuyan motosiklet sürücüsü, 120 kilometre süratle bir müddet yatarak devam ettiği yolculuğunun ardından yoluna normal olarak devam etti.

Kaynak: İHA