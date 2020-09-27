10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu
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10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu

27.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:27

Şanlıurfa'da iki aile arasında okul servisi taşımacılığı nedeniyle çıkan kavga ile başlayan 10 yıllık kan davası son buldu, tarafların beyaz bayrak ile alana gelip barışmasıyla yıllar süren kavga sona erdi.

Şanlıurfa'da iki aile arasında 10 yıl önce bir kavga ile başlayan kan davası yıllar sonra barıştırıldı. Taraflar beyaz bayrak açarak alana gelip 10 yıllık kan davasına son verdiler.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Şeddadi Aşireti'ne mensup Şahin ailesi ile Akçakale ilçesindeki Saramda Aşireti'ne bağlı Yıldırım ailesi arasında 2010 yılında okul servisi taşımacılığı nedeniyle çıkan kavgada Müslüm Şahin hayatını kaybetti. Olay sonrası her iki aile arasında kan davası başladı.

10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu

TARAFLAR, DUALAR EŞLİĞİNDE BARIŞTI

Araya giren kanaat önderleri, 10 yıl sonra aileler arasındaki kan davasını sonlandırdı. Alana ellerinde beyaz bayrakla gelen taraflar, dualar eşliğinde barıştı. Programa AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Vekili Metin Esen ile her iki ailenin fertleri katıldı.

Kan davasının uzun süren ikna çabaları sonunda bitirildiğini belirten kanaat önderi Fethi Baytekin, barışla son bulan bu olayın bölgede örnek olması temennisinde bulundu.

10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu
10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu
10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu
10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu
10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu
10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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