Son dakika haber | 10 yıllık eşini öldürüp ihbar ettikten sonra kayıplara karıştı
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Son dakika haber | 10 yıllık eşini öldürüp ihbar ettikten sonra kayıplara karıştı

19.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:19

Son dakika haberlerine göre 10 yıllık eşini öldürüp ihbar ettikten sonra kayıplara karıştı Van'ın Erciş ilçesinde 4 çocuk babası Remzi Yok, evde av tüfeğiyle eşi Aysel Yok'u öldürüp durumu ihbar ettikten sonra kayıplara karıştı.

10 yıllık eşini öldürüp ihbar ettikten sonra kayıplara karıştı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 4 çocuk babası Remzi Yok, evde av tüfeğiyle eşi Aysel Yok'u öldürüp durumu ihbar ettikten sonra kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, olay, Alkanat Mahallesi'nde meydana geldi. Remzi Yok isimli 4 çocuk babası, 28 yaşındaki eşi Aysel Yok'u bilinmeyen bir sebeple av tüfeğiyle öldürdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aysel Yok'un cansız bedeniyle karşılaştı. Yok'un cansız bedeni ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri için Yok'un cansız bedeni Van'a gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, ihbardan sonra kayıplara karışan Remzi Yok'un yakalanması için drone destekli geniş çaplı arama çalışması başlattı.

4 çocuk ise Van Gölü Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğünde koruma altına alındı.

Son dakika haber | 10 yıllık eşini öldürüp ihbar ettikten sonra kayıplara karıştı
Son dakika haber | 10 yıllık eşini öldürüp ihbar ettikten sonra kayıplara karıştı
Son dakika haber | 10 yıllık eşini öldürüp ihbar ettikten sonra kayıplara karıştı
Son dakika haber | 10 yıllık eşini öldürüp ihbar ettikten sonra kayıplara karıştı
Son dakika haber | 10 yıllık eşini öldürüp ihbar ettikten sonra kayıplara karıştı
Son dakika haber | 10 yıllık eşini öldürüp ihbar ettikten sonra kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR

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