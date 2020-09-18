10 yaşındaki çocuğu dakikalarca darp ettiler...O anlar kamerada
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10 yaşındaki çocuğu dakikalarca darp ettiler...O anlar kamerada

10 yaşındaki çocuğu dakikalarca darp ettiler.

18.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:58

10 yaşındaki çocuğu dakikalarca darp ettiler...O anlar kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir çift, oğullarıyla kavga ettiğini iddia ettikleri 10 yaşındaki çocuğu apartmanın garajında darp etti. Çiftin çocuğu dakikalarca darp ettiği anlar ise garajdaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki bir apartmanın garajında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın garajında oyun oynayan komşu çocuklar bilinmeyen bir nedenden tartışıp kavga etti. Kavga eden çocuklardan birinin anne ve babası olduğu iddia edilen bir çift ise kavgaya karışan diğer çocuğu apartmanın garajında yakalayıp darp etti.

Çocuğu dakikalarca darp ettiler

Çiftin, 10 yaşındaki M.U.K.'yi garajda dakikalarca darp ettiği anlar ise garajdaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun bisikletini garaja park etmesinden sonra yanına gelen çift, çocuğu yere yatırıp dakikalarca darp ediyor. Yaşananlar "bu kadar da olmaz" dedirtirken, çocuğun çığlıklarını duyan diğer apartman görevlilerinin olay yerine gelmesi dikkat çekti. Yaşanan olayın ardından darp edilen çocuğun ailesi, çiftten şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

10 yaşındaki çocuğu dakikalarca darp ettiler...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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