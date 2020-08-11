Son dakika haberleri | 1 çocuk annesi kadın, 9'uncu kattaki evinin penceresinden düşüp öldü Son dakika güncel haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde Meral Atay (43), 9'uncu kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Meral Atay (43), 9'uncu kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Ergenekon Mahallesi Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesi üzerinde meydana geldi. 1 çocuk annesi Meral Atay, henüz bilinmeyen nedenle 9'uncu kattaki evinin penceresinden boşluğa düşerek, beton zemine çakıldı. Atay'ı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Atay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA