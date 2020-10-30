Son dakika haberi! Zonguldak'ta ev yangını: 1 ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Zonguldak'ta ev yangını: 1 ölü, 4 yaralı

30.10.2020 08:51 | Son Güncelleme: 30.10.2020 08:54
Son dakika haberi! Zonguldak'ta ev yangını: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika gündem haberi... Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, çıkan yangında anne hayatını kaybetti, oğlu ve 3 itfaiye eri yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, çıkan yangında anne hayatını kaybetti, oğlu ve 3 itfaiye eri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Siteler Mahallesi'nde Altun Sever ile oğlu Eren Sever'in oturduğu 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangından yaralı olarak kurtarılan anne ve oğlu, sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan anne Sever, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Eren Sever'in ise hastanede tedavisinin sürüyor.

Bu arada yangına müdahale sırasında itfaiye erleri Çetin Güner, Turgay Özcan ve Mustafa Kaya elektrik kaçağı nedeniyle yaralandı.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan itfaiye erlerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Geert Wilders Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Hadise Aleyna Tilki Burak Özçivit Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Arda Kardeşler Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Ölü Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Zonguldak'ta ev yangını: 1 ölü, 4 yaralı - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 09:00:16. #1.14#
title