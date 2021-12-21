ZİYA BANDIRMALIOĞLU'NUN ÖLDÜĞÜ ÇATIŞMADA YARALANANLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de, Susurluk Davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan'ın hayatını kaybettiği silahlı çatışmada yaralanan Fuat, Hüseyin, Ayhan Çakıroğlu ile ismi henüz öğrenilemeyen yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çatışmanın ihale tartışması yüzünden çıktığı iddia edilirken, yaralıların kaldığı hastanenin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kadıköy'deki ünlü restoranda çıkan silahlı kavgada Susurluk Davası hükümlüsü ve birçok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan hayatını kaybetti. Kavgada akraba olan Fuat, Hüseyin ve Ayhan Çakıroğlu ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi de vücutlarının farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kavganın ise tarafların katılacağı bir ihale yüzünden çıktığı iddia edildi. Polis, olaydan sonra 7 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 kişi ise aranıyor. Hastanedeki 4 kişinin ise tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Emniyet olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.