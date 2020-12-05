Zeytinburnu'nda Türk bayrağını yakan kişi gözaltına alındı
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Zeytinburnu'nda Türk bayrağını yakan kişi gözaltına alındı

05.12.2020 15:28 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:35
Zeytinburnu'nda Türk bayrağını yakan kişi gözaltına alındı

ZEYTİNBURNU'nda Türk Bayrağı'nı yakan kişi gözaltına alındı.

   ZEYTİNBURNU'nda Türk Bayrağı'nı yakan kişi gözaltına alındı. Şüphelinin uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bir marketin önünde asılı Türk Bayrağı çakmakla yakıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri bayrağı yakan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Mahsun D., olduğu belirlendi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.  Yapılan incelemelerde şüphelinin terör kaydı olmadığı, çok sayıda uyuşturucu kullanmaktan suç kaydının bulunduğu, belirli bir ikametinin olmadığı ve psikolojik tedavi gördüğü kayıtlardan tespit edildi. Şüpheli ifadesinde "kimsenin etkisi altında kalmadan bir anlık gaflete düşerek olayı gerçekleştirdiğini" söylediği öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor. 

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Zeytinburnu'nda Türk bayrağını yakan kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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