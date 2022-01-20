Son dakika haberi! Yunusemre Belediyesi yangınzede aileyi yalnız bırakmadı - Haberler
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Son dakika haberi! Yunusemre Belediyesi yangınzede aileyi yalnız bırakmadı

Son dakika haberi! Yunusemre Belediyesi yangınzede aileyi yalnız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberlerine göre Yunusemre Belediyesi, çıkan yangında evleri zarar gören Parlayan ailesini yalnız bırakmadı.

Yunusemre Belediyesi, çıkan yangında evleri zarar gören Parlayan ailesini yalnız bırakmadı. Yanan evde ilk etapta yıkama çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, vatandaşın mağduriyet yaşamaması için de kolları sıvadı.

Yunusemre Belediyesi, Yağcılar Mahallesi'nde evi yanan Parlayan ailesinin yaralarını sarıyor. Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yanan evde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Zarar gören binada ilk etapta buharlı yıkama aracı ile temizlik çalışması yapılırken; 80 yaşındaki Fatma Parlayan kendilerini zor zamanda yalnız bırakmayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Yangın dolayısıyla evleri zarar gören aileye tadilat ve eşya desteği de vereceklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Fatma teyzemizin evinde talihsiz bir kaza meydana gelmiş. Yaşanan yangın sonrası bina zarar görmüş. Ekiplerimiz öncelikle evi buharlı yıkama aracı ile temizledi. Bu çalışmamızın ardından evde tadilat çalışması yapacak ardından eşya desteği vereceğiz" dedi. - MANİSA

Son dakika haberi! Yunusemre Belediyesi yangınzede aileyi yalnız bırakmadı

Son dakika haberi! Yunusemre Belediyesi yangınzede aileyi yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yunusemre Belediyesi, Mehmet Çerçi, Yangın, Yerel, Haber

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