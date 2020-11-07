Son dakika haberi: Yunanistan Kovid-19 nedeniyle ikinci kez karantina altına alındı
07.11.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.11.2020 14:48
Son dakika gündem haberi... Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sabah saat 06: 00'dan itibaren karantina uygulaması başladı.
Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sabah saat 06: 00'dan itibaren karantina uygulaması başladı. Karantina nedeniyle Atina'da dışarıya çıkan kişi sayısında önemli azalma görülürken, polis ekipleri, başkentin önemli yollarında kontrol noktaları oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet