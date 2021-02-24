Son dakika haberi... Yunanistan'daki sığınmacı kampında çıkan yangında 6 yaşındaki çocuk öldü
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Son dakika haberi... Yunanistan'daki sığınmacı kampında çıkan yangında 6 yaşındaki çocuk öldü

24.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:20
Son dakika haberi... Yunanistan'daki sığınmacı kampında çıkan yangında 6 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika haber: Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde bulunan Thiva şehrindeki sığınmacı kampında çıkan yangında 6 yaşındaki İranlı bir çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde bulunan Thiva şehrindeki sığınmacı kampında çıkan yangında 6 yaşındaki İranlı bir çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Thiva kentinde bulunan geçici sığınmacı kampında dün akşam yangın çıktı.

Kamptaki 7 kişilik İranlı bir aileden 6 yaşındaki bir çocuğun öldüğü belirtilirken yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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