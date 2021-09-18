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Son dakika haberi... Yüksekten düşerek yaralanan hastanın imdadına hava ambulansı yetişti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Yüksekten düşerek yaralanan hastanın imdadına hava ambulansı yetişti

Son dakika haberler... Malatya'nın Kuluncak ilçesinde yüksekten düşme sonucu yaralanan şahıs, karayoluna acil iniş yapan hava ambulansıyla Malatya'daki hastaneye yetiştirilerek tedavi altına alındı.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde yüksekten düşme sonucu yaralanan şahıs, karayoluna acil iniş yapan hava ambulansıyla Malatya'daki hastaneye yetiştirilerek tedavi altına alındı.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinin Kızılhisar Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Sevim evinin bahçe kısmında çalışırken yaklaşık 10 metre yükseklikten dengesini kaybederek düştü. Eşinin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Ambulansı ekipleri, topuk bileği kırılan ve kanaması durmayan yaşlı hastanın biran önce hastaneye yetiştirilmesi için hava ambulansı istedi.

Ekipler ilk müdahalesini yaptığı hastayı evlerine en yakın karayoluna çıkardı, bu sırada olay yerine gelen hava ambulansı vakanın aciliyetinin bulunması nedeniyle karayoluna iniş yaptı. Araç trafiğinin durdurulduğu esnada yola inen helikoptere alınan hasta, daha sonra İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne getirildi.

İstanbul'da yaşayan ancak yazları memleketine gelen Mustafa Sevim, zamanın da müdahale ile hayati tehlikeyi atlatırken, kısa süre sonra ameliyat olacağını söyledi. Başından geçen yaralanma olayını anlatan Sevim, "Devletimize, sağlık ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun 20 dakika sürmedi hastaneye geldik. Salı günü ameliyat olacağım. Kemikte kırılma var" dedi.

Sağlıkta gelinen süreçten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sevim, "Sağlık ekiplerimiz çok güzel hizmet yapıyor çok memnunum" diye konuştu. - MALATYA

Son dakika haberi... Yüksekten düşerek yaralanan hastanın imdadına hava ambulansı yetişti

Son dakika haberi... Yüksekten düşerek yaralanan hastanın imdadına hava ambulansı yetişti

Son dakika haberi... Yüksekten düşerek yaralanan hastanın imdadına hava ambulansı yetişti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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