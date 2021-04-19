Son dakika haberi: Yüksekova'da ters laleler çiçek açtı
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Son dakika haberi: Yüksekova'da ters laleler çiçek açtı

Son dakika haberi: Yüksekova'da ters laleler çiçek açtı
Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki dağ eteklerinde ısınan havalarla birlikte çiçek açan ters laleler, görsel şölen sunuyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki dağ eteklerinde ısınan havalarla birlikte çiçek açan ters laleler, görsel şölen sunuyor.

Anavatanı Hakkari olan koruma altındaki ters laleler, Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki Karlı köyünde kayalıklar arasından yükselirken, fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor. Bölge halkı kısa ömürleri olan ters lalelerin büyük ilgi gördüğünü söylüyor. Bölgede fotoğrafçılık yapan Erkan Çapraz, "Genelde yüksek kesimlerde yetişir. Burası Karlı köyü her yıl nisan sonu ve mayıs başında açmaya başlarlar. Ömürleri çok kısa, en fazla bir ay yaşıyorlar ve çok güzel bir görüntüsü var. Yeşil kırmızı tonda farklı renkleri de var. Sarı tonlarda olanlar ise çok nadir görünür. Onlar da daha yüksek kesimlerde yetişir" dedi.


Son dakika haberi: Yüksekova'da ters laleler çiçek açtı
Son dakika haberi: Yüksekova'da ters laleler çiçek açtı
Son dakika haberi: Yüksekova'da ters laleler çiçek açtı
Son dakika haberi: Yüksekova'da ters laleler çiçek açtı
Son dakika haberi: Yüksekova'da ters laleler çiçek açtı
Son dakika haberi: Yüksekova'da ters laleler çiçek açtı
Son dakika haberi: Yüksekova'da ters laleler çiçek açtı
Son dakika haberi: Yüksekova'da ters laleler çiçek açtı
Son dakika haberi: Yüksekova'da ters laleler çiçek açtı
Son dakika haberi: Yüksekova'da ters laleler çiçek açtı
Son dakika haberi: Yüksekova'da ters laleler çiçek açtı
Son dakika haberi: Yüksekova'da ters laleler çiçek açtı
Son dakika haberi: Yüksekova'da ters laleler çiçek açtı
Son dakika haberi: Yüksekova'da ters laleler çiçek açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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