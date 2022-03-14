Son dakika... Yozgat'ta çıkan yangında 4 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Son dakika... Yozgat'ta çıkan yangında 4 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Yozgat'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şeyh Osman Mahallesi, Gümüş Sokak'ta 4 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

Bina sakinlerinden Ramazan Ceyhan, çatının boş olduğunu belirterek, "Elektrik aksamı dahi yoktu, üst katta soba yanıyordu, bacadan çıkmış olabilir." dedi.

Son dakika... Yozgat'ta çıkan yangında 4 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi

Son dakika... Yozgat'ta çıkan yangında 4 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi

Son dakika... Yozgat'ta çıkan yangında 4 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Şeyh Osman Mahallesi, İtfaiye, Yangın, Yozgat, Güncel, Haberler

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