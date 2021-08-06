Son dakika! Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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Son dakika! Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Son dakika! Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yiğit C. yönetimindeki 40 NB 190 plakalı otomobil, E-88 kara yolu Çalatlı köyü mevkisinde karşı şeride geçerek, önce R.B. idaresindeki 40 BB 604 plakalı otomobile ardından sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen yabancı plakalı bir otomobil ile 66 DU 013 plakalı otomobille çarptı.

Kazada, Yiğit C. ile diğer otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yol, kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.

Son dakika! Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Son dakika! Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Son dakika! Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Son dakika! Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Son dakika! Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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