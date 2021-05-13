Son dakika haberi: Yılmaz: "Milletimizin gönlünde şehitlerimizin her zaman müstesna bir yeri vardır"

Son dakika haberler: Mersin'in Bozyazı ilçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Ramazan Bayramının ilk gününde şehit kabirlerini ziyaret ederek dua ederek, ailelerine sabır dileyip, bayramlarını kutladı.

Mersin'in Bozyazı ilçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Ramazan Bayramının ilk gününde şehit kabirlerini ziyaret ederek dua ederek, ailelerine sabır dileyip, bayramlarını kutladı.

Yılmaz, beraberinde ilçe Jandarma Komutanı Serhat Karakuş, ilçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Can Biricik ile birlikte Ramazan Bayramının ilk gününde Kaledibi Mahallesi Üç Ayak Mezarlığında bulunan Şehit Astsubay Murat Namdar ve Şehit Er Turan Kılıç'ın kabirlerini ziyaret etti. Şehit kabirlerinin başında imamlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, hep birlikte dualar edildi.

Şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen ve bir istekleri olup olmadığını sorarak, ellerini öpüp bayramlarını kutlayan Kaymakam Yılmaz, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet sizlere ise sabırlar diliyor, bayramınızı kutluyorum. Bizlerde sizlerin birer evladıyız. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını veren şehitlerimizin hakkı ödenemez. Sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Bu emanete sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Milletimizin gönlünde şehitlerimizin her zaman müstesna bir yeri vardır. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bütün şehit yakınlarımızı saygı ve sevgi ile selamlıyorum" dedi.

Şehit anneleri ise bir isteklerinin olmadığını, bayramın ilk gününde bir arada bulunmaktan dolayı memnun olduklarını, devlete ve millete dua ettiklerini ifade ederek, teşekkür ettiler. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı