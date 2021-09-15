Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Kovid-19 aşılarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Kovid-19 aşılarına ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Politika
Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Kovid-19 aşılarına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika politika haberi... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, her bireyin herhangi bir tedaviyi reddetme hakkı olduğu gibi aşılanmayı da reddetme hakkı bulunduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, her bireyin herhangi bir tedaviyi reddetme hakkı olduğu gibi aşılanmayı da reddetme hakkı bulunduğunu söyledi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde bazı doktorlarla birlikte düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 aşılarına ilişkin açıklama yaptı.

Aşı, ilaç ve modern tıp karşıtı olmadıklarını belirten Erbakan, "Her bireyin herhangi bir tedaviyi reddetme hakkı saklı olduğu gibi aşılanmayı da reddetme hakkı vardır. Bunu çiğnemek Anayasa'ya, insan haklarına ve bilime aykırıdır. Daha önce gerekli testlerden geçmiş, faz aşamalarını tamamlamış, ruhsatları alınmış, güvenli olduğu ortaya çıkmış olan aşıları çocuklarımıza yaptırdık. Bu noktada modern tıbbın üretmiş olduğu ilaçları kullandık." dedi.

İnsanların dolaylı olarak aşıya zorlanmasının haksız ve hukuksuz olduğunu söyleyen Erbakan, bu konuda resmi adım atarak Danıştay'a başvurduklarını bildirdi.

Antikor düzeyine bakılmadan rastgele aşı yapılmasının bilimsel olmadığını öne süren Erbakan, Kovid-19 varyantlarının ortaya çıkma sebebinin aşılar olduğunu savundu.

Son günlerde aşıyla ilgili yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını ifade eden Erbakan, "mRNA teknolojisini kullanan aşıların hücrenin çekirdeğine etki edip oradaki genetik yapıyı değiştirmesi ve bozması mümkündür." diye konuştu.

Erbakan, bir kişiye iki farklı tür aşının yapılmasının tehlikeli olduğunu iddia etti.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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