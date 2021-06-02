Son dakika haberi | Yaylada kalp krizi geçiren adam 3 saatte ambulansa yetiştirildi
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Son dakika haberi | Yaylada kalp krizi geçiren adam 3 saatte ambulansa yetiştirildi

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Yaylada kalp krizi geçiren adam 3 saatte ambulansa yetiştirildi Şırnak'ın Uludere ilçesin bağlı Bulakbaşı köyü Tanino Sindiyo Yaylası'na katırlarla pancar toplamaya giden İsmail Şerif burada fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

Yaylada kalp krizi geçiren adam 3 saatte ambulansa yetiştirildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesin bağlı Bulakbaşı köyü Tanino Sindiyo Yaylası'na katırlarla pancar toplamaya giden İsmail Şerif burada fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Talihsiz adamın bulunduğu yere araçların gidememesi nedeni ile sağlık ekipleri büyük bir bölümünü yürüyerek gittikleri yolculuğun ardından Şerif'e ulaşarak hayatını kurtardı.

Uludere'de İsmail Şerif isimli vatandaş, pancar toplamak için katırla Bulakbaşı köyü Tanino Sindiyo yaylasına gitti. Burada kendini kötü hisseden Şerif bir süre sonra yere yığıldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçların gidebildiği yere kadar ambulansla, daha sonra da yürüyerek uzun uğraşlar sonucu Şerif'in yanına ulaştı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Şerif, sedyeyle ambulansın bulunduğu yere kadar taşındı.

Uludere Devlet Hastanesine kaldırılan Şerif, buradaki müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi. Şerif'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi | Yaylada kalp krizi geçiren adam 3 saatte ambulansa yetiştirildi
Son dakika haberi | Yaylada kalp krizi geçiren adam 3 saatte ambulansa yetiştirildi
Son dakika haberi | Yaylada kalp krizi geçiren adam 3 saatte ambulansa yetiştirildi
Son dakika haberi | Yaylada kalp krizi geçiren adam 3 saatte ambulansa yetiştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat

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