Son dakika haberi... Yayaya çarpıp, polise direnen alkollü sürücü: Kralı gelsin, araca binmiyorum

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Erdal K.'ya (48) otomobil çarptı.

FIRAT, MALATYA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Erdal K.'ya (48) otomobil çarptı. Erdal K. yaralanırken, kaza yerinden kaçmaya çalışırken yakalanan ve 1.48 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Fırat B. (21), "Kralı gelsin, araca binmiyorum" diyerek ekiplere zor anlar yaşattı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Fırat B. yönetimindeki 16 AHM 397 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Erdal K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Erdal K. yaralanırken sürücü, Fırat B. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Erdal K.'yı kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Fırat B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.