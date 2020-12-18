Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesik olarak ölü bulundu
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Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesik olarak ölü bulundu

18.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:58

Antalya'da yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde ölü bulundu. Hayvanlara yapılanlar yüzünden geceleri gözüne uyku girmediğini belirten hayvansever Fatma Ranta Kahile, konuyu polise bildirdiklerini, savcılığa şikayetçi olacaklarını söyledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tesisler Caddesi'nde bulunan sitenin önünde meydana gelen olayda, sokak hayvanlarını beslemek için evden çıkan hayvansever Fatma Ranta Kahile, bir sitenin ön tarafında kaldırımda, henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce bacakları ve kuyruğu kesilerek öldürülmüş kedi yavrusu buldu.

"BİRİLERİ TARAFINDAN ÖZELLİKLE KESİLMİŞ OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

Önce hayvan polisini ve daha sonra belediye ekiplerini arayan Kahile, şikayetçi oldu. Hayvanlara yapılanlar yüzünden geceleri gözüne uyku girmediğini söyleyen Fatma Ranta Kahile, "Her sabah evimden çıkıp, sokaktaki hayvanları besliyorum. Sabah yine buradaki hayvanları beslemek için geldiğimde kedi yavrusunun kaldırımda yattığını fark ettim. Yakından baktığımda bacakları ve kuyruğunun olmadığını gördüm. Bunun birileri tarafından özellikle kesilmiş olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü bir hayvan yapsa belli olur. Bunu yapan insan olamaz. Yeter artık, kötü ellerini hayvanların üzerinden çeksinler" diye konuştu.

Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesik olarak ölü bulundu
Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesik olarak ölü bulundu
Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesik olarak ölü bulundu
Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesik olarak ölü bulundu
Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesik olarak ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

Haber Yorumları (2)
SERHAT: Günahsız hayvanlar için yasalar cıkmalı yazık yaw bu ne hal
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KARA: Artık haberi direk okuyorum, neresi olduğuna bakmıyoryum çünkü 90 antalya çıkıyor
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500
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