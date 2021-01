Son dakika haberi... Yaşam mücadelesi veren kuryenin trafik kazası, güvenlik kamerasında

ANTALYA'da kullandığı motosikletle minibüse çarpan kurye Hüdayi Tuncer (32), geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındı. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Nihat Özdemir, trafikte motosikletlilerin fark edilmesi gerektiğini vurguladı.

Antalya'da geçen hafta perşembe günü Tonguç Caddesi'nde meydana gelen kazada, tali yoldan çıkan minibüse, Hüdayi Tuncer yönetimindeki motosiklet çarptı. Kazada, 8 yıldır motosikletli kurye olarak çalışan Hüdayi Tuncer ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren Tuncer, tedaviye alındı. Yaşam mücadelesi veren 2 çocuk babası Hüdayi Tuncer'in kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Nihat Özdemir, her gün ölümle burun buruna geldiklerini vurguladı. Pandemi döneminde yaklaşık 170 motosikletli kuryenin trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklayan Nihat Özdemir, motosikletlilerin trafikte fark edilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

KAZA GEÇİREN KURYE YOĞUN BAKIMDANihat Özdemir, Hüdayi Tuncer'in sağlık durumunun ciddi olduğunu belirterek, motosikletlilerin hemen hemen her gün kazaya karıştığını anlattı. İki teker üzerinde her gün ölümle burun buruna geldiklerini aktaran Özdemir, "Bu kazanın sebebi araç sürücülerinin motosikletlileri dikkate almamasından kaynaklı. Bizleri dikkate almadıkları için her gün 3-4 kez kaza oluyor. Motosikletlilerin artık fark edilmesini istiyoruz. Farkındalık yaratmak istiyoruz. Bizler eve gittiğimizde ailelerimize kavuşmak, çocuklarımızı sevmek istiyoruz. Ama biz her sabah işe çıktığımız zaman acaba eve sağlam dönebilecek miyiz korkusuyla gidiyoruz. Sadece pandemi döneminde 170 kurye arkadaşımızı trafik kazası nedeniyle kaybettik. Buna bir dur dememiz gerekiyor" dedi.'HER GÜN ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELİYORUZ'Trafikte fark edilebilmek için belediyelerin desteğiyle kent genelinde bilboard çalışmaları yapıp farkındalık yaratmak istediklerini vurgulayan Nihat Özdemir, "Her gün ölümle burun burunayız. Biz mecbur bu işi yapacağız, bu trafiğin içinde bizler de varız. Bizler saygı görmek istiyoruz. İlaç, yemek, evrak gibi şeyler taşıyoruz. Bu trafikte olmamız gerekiyor. Bizler zevk için değil, ekmek için motosiklet sürüyoruz" diye konuştu.'TRAFİKTE FARK EDİLMEK İSTİYORUZ'Yaklaşık 10 yıldır kuryelik yaptığını söyleyen Özgür Özdemir (32), trafikte yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Özdemir, "Biz maksimum 50-60 kilometre hızla seyahat ederken onların yaptığı sürat bizlerin 2-3 katı olabiliyor. Bizi trafikte fark edemedikleri için kazalara neden oluyor. Bu nedenle iki arkadaşım hastanede tedavi gördü. Biri yeni taburcu olurken diğerinin tedavisi hala devam ediyor. Biz insanlardan anlayış bekliyoruz. Bizim kazalarımız normal bir aracın 110-120 kilometre hızla yaptığı kazalar boyutunda olabiliyor. Ağır hasar alabiliyoruz. Kaportamız bedenimiz sonuçta. Biz sadece insanlardan, araç sürücülerinden biraz daha fedakarlık bekliyoruz. Bizi trafikte fark etmelerini bekliyoruz" dedi.'TRAFİKTE BAZI ARAÇLAR BİZİ YOK SAYIYOR'

Kadın motosikletli kurye İlknur Köksal (49) ise pandemi nedeniyle paket servisler yoğunlaştığı için trafikte zorlanmaya başladıklarını aktardı. Köksal, "Kaza geçiren arkadaşlarımız var, hatta aylarca hastanede yatıp durumu kritik olanlar var. Trafikte genel olarak sıkıntı var. Yayalar hiç sağa sola bakmadan önümüze çıkabiliyor. Sipariş bekleyen müşterilerimiz yağmur çamur demiyor. Ocaktan masaya kadar soğuyabilecek yemeği bizim kilometrelerce öteden sıcak götürmemizi bekliyorlar. Bu gibi durumlar kuryeleri zor durumda bırakıyor. Trafikte de bazı araçlar bizi yok sayıyor. Sinyal vermeden dönen ve özellikle bizi sıkıştırmaya çalışanlar oluyor. Bu tür durumlar yaşıyoruz. İnsanların dikkatli olması, motosikletli kuryelere dikkat etmeleri zamanla yarışmamızı istememeleri bizim için çok önemli" diye konuştu.

