Yarasını unutup sedye üzerinden kameramanı tekmeleyip yumrukladı
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Yarasını unutup sedye üzerinden kameramanı tekmeleyip yumrukladı

08.02.2021 01:48 | Son Güncelleme: 08.02.2021 08:43

Aksaray'da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada demir çubukla kafasına aldığı darbeyle yaralanan şahıs, acile taşındığı sırada yarasını unutup kendisini görüntülemek isteyen kameramanı sedye üzerinden önce teklemedi sonra da yumruk attı.

Zafer Mahallesi 6808 Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Veyis C. (36), kız arkadaşı Nuray Ç.'nin yaklaşık 1 haftadır arkadaşlık yaptığı Hakan B.'nin evini basarak şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Veyis C. yanında getirdiği demir çubuk ile Hakan B.'nin kafasına vurarak yaraladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay sonrası yaralı şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli şahıs hızla olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan yaralı şahsın komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulanstan sedye ile indirilerek acil servise taşınan yaralı şahıs yarasını unutup kendini görüntülemek isteyen basın kameramana sedye üzerinden tekme ve yumruk attı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yarasını unutup sedye üzerinden kameramanı tekmeleyip yumrukladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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