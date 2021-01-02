Son dakika haberi! Yalova'da 15 yaşındaki serebral palsili çocuğun polis üniforması hayali gerçekleşti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki serebral palsi hastası yüzde 60 engelli İhsan Öztuna, hayalini süsleyen polis üniformasına yeni yılda kavuştu.

Öztuna ailesinin engelli çocuğu İhsan'ın polis üniforması hayalini öğrenen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakınlarından çocuğun beden ölçülerini öğrendi.

İlçe Emniyet Müdürü Selim Gürbaş'ın talimatıyla polis kıyafeti dikilmesi için gerekli çalışmaları yapan Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, hazırlanan kıyafeti alarak engelli çocuğun evine geldi.

Öztuna'ya, yeni yıl hediyesi olarak hayalini kurduğu polis kıyafetini veren ekipler, çocuğun sevincine ortak oldu.

İhsan'a kıyafetini giydirip şapkasını takan Çiftlikköy Emniyet Müdürü Selim Gürbaş, AA muhabirine, anlamlı hediyeyi polis sevdalısı İhsan Öztuna'ya vermek ve onunla güzel bir anı paylaşmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Gürbaş, "İhsan 'meslektaşım' diyorum artık, o bizim meslektaşımızdır. Arkadaşlarımız vasıtasıyla polis kıyafeti sahibi olmayı arzuladığını ilettiler. Bizler de İl Emniyet Müdürümüz Hakan Fındık'a bu konuyu ilettik ve talimatları doğrultusunda bugün İhsan kardeşimize polis kıyafetini hediye ettik. Kendisi artık bizim teşkilatımızın bir parçasıdır. Kendisini çok sevdiğimizi buradan belirtmek istiyorum." diye konuştu.

"Hayalim her zaman polis kıyafeti giyip polis olmaktı"

Karşısında polis ekiplerini gören İhsan Öztuna ise inanılmaz mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Polis sevgisi bizim aileden gelen, genlerimizde olan bir sevgidir. Benim hayalim her zaman polis kıyafeti giyip polis olmaktı. Bugün bunu gerçekleştirdim. Bu benim için bir onurdur. Devamlı bu üniforma için birçok kişiyi aradım ve hiç vazgeçmedim. Polis üniformasının sivillere satışı yok. Ben pes etmedim ve en sonunda buldum. İçimdeki duyguyu anlatamam. Polislerden tek isteğim var, devleti ve ailelerini korusunlar. Bu benim için yeterlidir. Ben her zaman onların arkasındayım. Bütün çalışan polislerin emeklerine saygım sonsuz. Çok zor şartlarda çalışıyorlar. Gerçekten zor bir meslek ama ben bu mesleğin içinde yine de olmaktan vazgeçmeyeceğim. Ailemin bana çok fazla desteği var. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Anne Nazlı Atmaca da İhsan'ın en büyük hayalinin polis üniforması giymek olduğunu dile getirerek, "Oğlumun hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Hep polis kıyafeti giymek ve polis olmak istiyordu. Emniyet müdürlüğünden gelen polis arkadaşlar bu isteğini yerine getirdi. Oğlumu sevindirdiler, kendilerine sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Polis kıyafetiyle ekip aracına binen İhsan Öztuna, evinin bulunduğu sokakta tur atıp siren çalarak gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı