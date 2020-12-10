Son dakika haberi | Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi | Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

10.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:56
Son dakika haberi | Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre Gümüşhacıköy ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Gümüşhacıköy ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Artıkabat Mahallesi Ülkü Caddesi'ndeki yalnız yaşayan Hasan Kurt'tan (70) uzun süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

112 Acil Servis ekipleriyle eve giren polis, Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kurt'un cesedi otopsi için Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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