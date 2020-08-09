Son dakika haberi! Yakutiye Belediyesi hizmet çıtasını yükseltti
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Son dakika haberi! Yakutiye Belediyesi hizmet çıtasını yükseltti

Son dakika yaşam haberi... Yakutiye Belediyesi ilçenin dört bir yanında yaptığı hizmetlerle göz dolduruyor.

Son dakika haberi! Yakutiye Belediyesi hizmet çıtasını yükseltti
09.08.2020 15:38 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:42

Yakutiye Belediyesi ilçenin dört bir yanında yaptığı hizmetlerle göz dolduruyor. Yakutiye Belediyesi şantiye ekipleri asfalttan kaldırıma, çevre düzenlemelerinden park yapımı, halı saha ve oyun alanları kurulumuna kadar ilçeyi dört bir yandan geliştirmek için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri var gücüyle daha yaşanabilir bir Yakutiye için gecelerini gündüzüne katıp, yaklaşık dört aylık süre zarfında 33 Bin 500 ton asfalt dökerek belirlediği 100 bin ton asfalt hedefine için emin adımlarla ilerliyor. Belediye ekiplerinin bu özverili çalışması halk tarafından büyük beğeni toplarken, Başkan Uçar'ın sürekli halkın içinde gezerek, istişareyle hizmetleri yerine getirmesi memnuniyet oluşturuyor. İlçenin hemen her köşesinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri bozuk ve yıpranmış kaldırımları yenileyerek yeni görünüm kazandırıyor.

2Renkli kaldırım çalışması vatandaştan tam not aldı"

Bir yandan bordür ve andezit çalışmalarını yürüten belediye ekipleri diğer yandan da paint asfalt denilen kış şartlarına dayanıklı ve estetik görünümlü renkli kaldırım çalışmalarıyla sokaklara modern bir hava getirdi. Kısa süre içerisinde ilçedeki bir çok alanda paint asfalt yapan ekipler alışıla gelmiş kaldırımlardan uzak daha modern bir görünüme sahip olan bu çalışmalarla halkın beğenisini kazanıyor.

"Metruk bina kalmayacak"

Yakutiye Belediyesi yaz sezonundan bugüne kadar Uzunyayla, Arıbahçe, Aktoprak, Güzelyayla, Ortadüzü ve Yeşilova köylerindeki metruk yapıları tek tek temizleyerek bir yandan köylerdeki kötü görüntüyü ortadan kaldırırken diğer yandan da olası can ve mal kayıplarının da önüne geçmeyi başardı.

Başkan Uçar: "Yaz sezonunu dolu dolu geçiriyoruz"

Halka hizmet noktasında alışılmışın dışına çıkarak belediyecilik hizmetlerine yeni bir bakış açısı kazandıran Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan halka hizmet etmek için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Mahmut Uçar, "Ekiplerimizle beraber, asfalt, kaldırım, çevre düzenleme, çocuk oyun alanları oluşturma, park ve yeşil alan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biliyoruz ki halkımız hizmetin en iyisine layık, gece gündüz demeden daha yaşanabilir bir Yakutiye için var gücümüzle çalışacağız. İnşallah el birliği ile güzel Yakutiye'yi birlikte inşa edeceğiz" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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