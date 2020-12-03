Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı

Antalya'da, motosikleti ile kaza yapan yakınının yaralandığını gören bir kişi ortalığı birbirine kattı. Öfkesini kazaya karışan araçları tekmeleyerek çıkaran genç adamı uzun süre kimse sakinleştiremedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Köroğlu Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekipleri yaralıya müdahalede bulunurken, bu sırada olay yerinde kimliği belirlenemeyen bir genç, yakının yaralandığını görünce sinir krizi geçirdi. Kaza yerindeki iki araca tekmeler atan genci kimse sakinleştiremedi.

ARAÇLARI TEKMELEDİ

Üzeri yarı çıplak olan genç adam bir ara yol kenarındaki park halindeki bir aracın üstüne çıkarak zıpladı, ardından bagajını açarak içerisindeki eşyaları dışarıya fırlattı. Araçlara tekme de atan genç adam, yakınları ve çevredekiler tarafından zorla durdurulabildi.

O anlarsa çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı