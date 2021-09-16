Son dakika haberi... Veterinere cinsel istismar davası sanığına 1 yıl 8 ay hapis

ANKARA'da, veteriner Ç.B.'ye Prof. Dr. Hasan Bilgili ile birlikte cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz, 'yetkisiz tıbbı müdahalede bulunmak' suçundan yargılandığı ikinci davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ç.B., "Bu davadan ceza alması, diğer davada tüm sanıkların ceza alması için bir umut oldu" dedi.

Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'cinsel istismar', jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında 'delilleri yok etme' suçundan dava açıldı. Tutuksuz 3 sanığın Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor.

Kararın bir nebze olsun içini rahatlattığını söyleyen Ç.B. ise "Diğer davadan da en ağır şekilde ceza almalarını istiyorum. Bu olay tüm hayatımı etkiledi. Bunlar yüzünden mesleğimi yapamıyorum. Hala büyük bir travma yaşıyorum. Bu, yıllar geçse de unutulacak bir şey değil. Benim içimi, adaletin yerini bularak en ağır cezayı almaları rahatladır. Bu karar, diğer davada tüm sanıkların ceza alması için bir umut oldu. Benim gibi böyle bir olay yaşayıp susmak zorunda kalanlara inşallah bu bir umut olur. Yaşadıklarımdan sonra beni yalnız bırakmayarak destek olan insanlara teşekkür ediyorum" dedi.