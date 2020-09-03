Son dakika haberi... Veliler "okulumuz taşınmasın" konulu basın açıklaması yaptı Son dakika gündem haberi: Ardahan'da çocukları Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören vatandaşlar, söz konusu okulun başka bir mahalleye taşınacağını ileri sürerek basın açıklaması düzenledi.

Ardahan'da çocukları Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören vatandaşlar, söz konusu okulun başka bir mahalleye taşınacağını ileri sürerek basın açıklaması düzenledi.

İnönü Mahallesi'ndeki Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde toplanan grup adına konuşan velilerden Mustafa Özgür, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarının Atatürk Mahallesi'ndeki bir okula taşınacağını ileri sürdü.

Okulun taşınması halinde öğrenciler ile velilerin mağdur olacağını ifade eden Özgür, şöyle konuştu:

"Bizler 'öğrencilerimiz burada okusun' diye burayı tercih ettik. Eğer bizler bu mahalleden başka bir mahalleye taşınacak isek bunun bir anlamı olmaz. Bugün basın açıklaması yaparak bu sorunun giderilmesini istiyoruz. Çünkü bizler haklı bir şekilde mağdur olacağız. Okulumuzda kalmak için çalışmamız sürecek."

Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut da konuyla ilgili henüz kesin alınan bir kararın bulunmadığını belirterek, "Bu teknik bir durum. Çalışmamız devam ediyor. Doğru olan neyse o yapılacak. Bizim burada amacımız kimsenin mağdur olmaması. Karar verilecekse bu teknik bir karar olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA