Son dakika: Van Gölü'nün el değmemiş güzelliği 'Çarpanak Adası'
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Son dakika: Van Gölü'nün el değmemiş güzelliği 'Çarpanak Adası'

İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Van Gölü'nün el değmemiş güzelliği 'Çarpanak Adası' Van Gölü'ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak Adası, el değmemiş doğası ve dokusu ile eşsiz bir güzellik sunuyor.

Van Gölü'nün el değmemiş güzelliği 'Çarpanak Adası'

VAN - Van Gölü'ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak Adası, el değmemiş doğası ve dokusu ile eşsiz bir güzellik sunuyor.

Van Gölü'ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak Adası, el değmemiş doğası, eşsiz dokusu eşsiz bir güzellik sunuyor. Her yıl çok sayıda yerli turist ile doğasever tarafından ziyaret edilen ada, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmadan dolayı sessizliğe büründü. Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi açıklarında Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde yer alan ada, ilkbaharla farklı bir güzelliğe büründü. Her yıl çok sayıda yerli turist, fotoğrafçı, doğasever tarafından ziyaret edilen ve adanın üzerinde bulunan kilise, kaçak defineciler ve aşıklar tarafından tahrip edilmesi tepkilere neden oldu.

Son dakika: Van Gölü'nün el değmemiş güzelliği 'Çarpanak Adası'
Son dakika: Van Gölü'nün el değmemiş güzelliği 'Çarpanak Adası'
Son dakika: Van Gölü'nün el değmemiş güzelliği 'Çarpanak Adası'
Son dakika: Van Gölü'nün el değmemiş güzelliği 'Çarpanak Adası'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ

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