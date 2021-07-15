Son dakika haberi! Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı

Son dakika haberi! Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre VAN Gölü'ne açılan 30'dan fazla kişinin bulunduğu gezi teknesi, fırtına nedeniyle karaya oturdu.

VAN Gölü'ne açılan 30'dan fazla kişinin bulunduğu gezi teknesi, fırtına nedeniyle karaya oturdu. Teknedekiler, itfaiye ekiplerince halatlarla karaya çıkarıldı.

Edremit ilçesindeki marinadan gezi teknesi, yolcular alındıktan sonra Van Gölü'ne açıldı. Teknenin kaptanı, bir süre sonra çıkan fırtına nedeniyle geri dönmek istedi. Tekne, limana gireceği sırada, kıyıya yaklaşık 10 metre kala sürüklenip, karaya oturdu. Bu sırada 30'dan fazla yolcu, panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, halatlarla teknede mahsur kalanları kurtardı. Panik nedeniyle baygınlık geçirenler ise hastaneye kaldırıldı.


Son dakika haberi! Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı
Son dakika haberi! Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı
Son dakika haberi! Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı
Son dakika haberi! Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı
Son dakika haberi! Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı
Son dakika haberi! Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı
Son dakika haberi! Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı
Son dakika haberi! Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı
Son dakika haberi! Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı
Son dakika haberi! Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı
Son dakika haberi! Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı
Son dakika haberi! Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı
Son dakika haberi! Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı
Son dakika haberi! Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan

Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin İlyas Tetik Deniz Akkaya Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Aykut Kocaman Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu, yolcular halatlarla kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 17:20:44. #1.14#

title