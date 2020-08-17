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Son dakika haberi! VAN Bakan Karaismailoğlu, Van'da hayatını kaybeden yardım gönüllüsü Dr. Miyazaki'nin adının...

Bir son dakika haberine göre Bakan Karaismailoğlu, Van'da hayatını kaybeden yardım gönüllüsü Dr. Miyazaki'nin adının verildiği parkın açılışına katıldıULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van'ın Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkılan...

17.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:49

Bakan Karaismailoğlu, Van'da hayatını kaybeden yardım gönüllüsü Dr. Miyazaki'nin adının verildiği parkın açılışına katıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van'ın Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkılan otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin adının verildiği parkın açılışını yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Dr. Miyazakiyi saygıyla andığını belirtirken, Türkiye ile Japonya arasındaki kardeşliğin de hiç bir zaman unutulmayacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. Van Ferit Melen Havaalanı'nda karşılanan Bakan Karaismailoğlu, ardından merkez Edremit Belediyesi'nce Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yanındaki 15 bin metrekarelik alana yaptırılan Dr. Atsushi Miyazaki parkının açılışına katıldı. 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkılan otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Miyazaki'nin büstü ve özgeçmişinin de bulunduğu parkın açılışını, Bakan Karaismailoğlu, Japonya Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte yaptı.

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye ile Japonya arasındaki kardeşliğin hiç bir zaman unutulmayacağını belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı yatırımları için gelmiştik. Güzel bir hizmetin açılışında bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Edremit Belediyesi'ne böyle hayırlı bir hizmeti Vanlılara kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Sayın Büyükelçi'nin de bu açılışta bulunması bize büyük mutluluk verdi. Dr. Miyazaki Van'daki kardeşlerimize yardıma koşarken vefat etmesi bize büyük üzüntü yaşatmıştır. Kendisini saygıyla anıyoruz. İnşallan Türkiye ile Japonya arasındaki kardeşliğimizi de hiç bir zaman unutturmayacak. Dr Miyazaki'yi saygıyla anıyorum. Biliyorsunuz ülkemiz deprem kuşağında. Bu deprem kuşağında da her zaman hazırlıklı olmalıyız. Bugün 17 Ağustos. Büyük deprem felaketlerinin de yaşanmamasını diliyorum. Dr. Miyazaki parkının da Vanlalılara hayırlı olmasını, ayrıca Türk-Japon dostluğunun da ilelebet sürmesini diliyorum" dedi.

Büyükelçi Akio ise depremlerde hayatını kaybedenler için dua ettiğini söyledi. Japonya'dan Van'a yardıma gelen Dr. Atsushi Miyazaki'nin unutulmadığı ve hatırlandığı için de minnettarlık duyduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA) -

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Son dakika haberi! VAN Bakan Karaismailoğlu, Van'da hayatını kaybeden yardım gönüllüsü Dr. Miyazaki'nin adının...

Kaynak: DHA

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