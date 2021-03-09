Son dakika haberi | Vali Oktay Çağatay Bitlis'te terörün problem olmaktan çıkarıldığını söyledi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yatırımlarla kentte istihdam imkanlarının arttığını belirterek, "Geçmiş yılların aksine Bitlis'te terörü konuşmuyoruz. İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'nun desteğiyle Bitlis'te terörü problem olmaktan çok şükür çıkardık." dedi.

Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ile Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ve tekstil fabrikalarında incelemelerde bulundu.

Yatırımcılardan çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alan Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, OSB'de güzel günlerden birini yaşadıklarını söyledi.

"Geçmiş yılların aksine Bitlis'te terörü konuşmuyoruz. İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'nun desteğiyle Bitlis'te terörü problem olmaktan çok şükür çıkardık." diyen Vali Çağatay, hayata geçirilen projeler ve yatırımlarla Bitlis'i hak ettiği güzelliklere kavuşturacaklarını belirtti.

Bitlis'te müthiş bir sinerji yakaladıklarını, ilgili kurumlarla kentin ana gündemi olan işsizliği ele aldıklarını aktaran Çağatay şöyle konuştu:

"Şükürler olsun ki birinci OSB'de parselleri bitirdik. 44 fabrikayı bu yıl bitireceğiz. 22 iş yeri açma ruhsatını imzaladık. Gelecek yıl bu dönemlerde burada 4 bin civarında Bitlisli gencimizi istihdam edeceğiz. Devletimizin olağanüstü teşvikleri var. Yatırımın teşvik edildiği bir ortam OSB'yi doldurdu. Birinci OSB'nin yanında ikinci OSB için çalışma başlattık. Şu anda elimizde yer talebi için 35 dilekçe var."

"Bitlis'te işsizliği sorun olmaktan çıkaracağız"

Milletvekili Kiler ise tamamen dolan birinci OSB'de makinelerin tıkır tıkır işlediğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Faal olanların yanı sıra yeni açılacak fabrikalarla kentteki istihdam imkanlarının artacağını vurgulayan Kiler şöyle konuştu:

"Önümüzdeki aylarda OSB'de yüzleri değil, binleri konuşacağız. Bitlis'in eksiği istihdamdı. Yatırımcıların ve girişimcilerin gayretiyle Bitlis'te işsizliği sorun olmaktan çıkaracağız. Devletimizin verdiği destek ve girişimcilerimizin çabasıyla inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Bitlis'te işsizlik birinci sorun olmaktan çıkacak. İnanmadan bu işleri başaramazsınız. Bize ve ilimize inanan yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum."

Bugün olduğu gibi önceden de iş adamlarının bölgeye gelip yatırım yapmak istediğini aktaran Kiler şöyle devam etti:

"Ne zaman adım attılar bir yerlerde olay oldu, bomba patlattılar. Ne yazık ki insanlar yatırım yapmadı, buraya sermaye getirmedi. Güvenlik ve huzur yoksa kimse gelip yatırım yapmaz. Güvenlik güçlerimizin, İçişleri Bakanımızın koordinasyonunda burada yapılan çalışmaların karşılığını alıyoruz. Şu anda Bitlis'te var olan güvenlik ve huzur, İstanbul, İzmir ve Ankara'da yok. Günlük olay ve vaka sayısıyla Bitlis, Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri. Huzur devam ettikçe burada artık işsizliği sorun olmaktan çıkaracağız."

Çağatay ve Kiler'e, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Tatvan Kaymakamı ve Vali Yardımcı Tekin Erdemir, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç ve bazı kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş